Tim Music Awards 2022: ospiti e scaletta cantanti di venerdì 9 settembre 2022

Ci siamo. L’evento più atteso di sempre dal pubblico di Rai 1 è (quasi) arrivato: questa sera, venerdì 9 settembre, andrà in onda il Tim Music Awards, che terrà compagnia ai telespettatori anche nella serata di sabato. Tra musica, ospiti, premi, esibizioni dal vivo per premiare le eccellenze della nostra musica, quelle che fanno sognare, ballare e divertire. Alla conduzione, come sempre, Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Chi sono i cantanti che parteciperanno ai Tim Music Awards

Al momento, non c’è ancora la scaletta ufficiale, ma sappiamo che saranno davvero tantissimi i cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona. Ci saranno:

Alessandra Amoroso

Ariete

Bresh

Chiello

Dargen D’Amico

Gigi D’Alessio

Irama

Fedez

Elodie

Marracash

Salmo

Antonello Venditti

Francesco De Gregori

Pinguini Tattici Nucleari

La Rappresentante di Lista

Lele Blade

Luché

Fabri Fibra

Elisa

Modà

Madame

Mara Sattei

Elettra Lamborghini

Rkomi

Brunori Sas

Nek

Blanco

Rhove

Gianni Morandi

Lazza

Paky

Shablo

Riccardo Cocciante

Sangiovanni

Rocco Hunt

Tommaso Paradiso

Coez

Francesca Michielin

Max Pezzali

Tanani

Jovanotti

Marco Mengoni

Chi sono gli ospiti?

Tra gli ospiti, invece, ci saranno Vincenzo Salemme, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Giorgio Panariello, Andrea Delogu, Stefano De Martino.

A che ora va in onda e dove vedere l’evento in streaming

I Tim Music Awards andranno in onda, come anticipato, venerdì 9 e sabato 10 settembre, a partire dalle 20.30. L’evento si potrà seguire su Rai 1, ma anche in streaming sul portale gratuito Rai Play.