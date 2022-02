Tina Milano, chi è la compagna di Beppe Signori: età, lavoro, figli, vita privata, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Ana Mena, Robert Pattinson e Maria Grazia Cucinotta, anche un’icona del calcio italiano, Beppe Signori. Ma conosciamo meglio l’attuale compagna, Tina Milano.

Chi è Tina Milano: carriera e film

Tina Milano è nata a Teora, in provincia di Avellino, il 7 febbraio del 1976 ed è una nota attrice. Fin da piccola ha partecipato a telepromozioni, videoclip sul piccolo schermo, poi ha lavorato come modella. Dopo il diploma in recitazione, ha frequentato vari corsi ed è molto attiva in teatro, da sempre sua grande passione.

Figli e vita privata di Tina Milano

Tina Milano vive a Bologna con il compagno, Beppe Signori. Dal loro amore è nata il 29 aprile del 2013 Diana, mentre da una storia precedente Tina ha messo al mondo Andrea.

Ha un profilo Instagram e con l'account @tinalamilano vanta oltre 1.000 followers.

Chi è Beppe Signori?

Beppe Signori è nato ad Alzano Lombardo il 17 febbraio del 1968 ed è un ex calciatore, di ruolo attaccante, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. E’ il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A: ha segnato ben 188 gol e vanta tre titoli di capocannoniere. Ma non solo. E’ anche uno dei cinque calciatore, insieme a Giuseppe Meazza, Luigi Riva, Diego Armando Maradona e Roberto Boninsegna ad aver vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione. E’ stato anche inserito nella graduatoria del Pallone d’oro nelle edizioni del 1993 e del 1994.