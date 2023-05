Tina Montinaro, chi è la moglie di Antonio ucciso nell’attentato di Capaci: età, la storia, vita privata

Tina Montinaro è la vedova dell’Agente Antonio Montinaro, ucciso nella strage di Capaci del 1992. Sarà ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per presentare il suo libro “Non ci avete fatto niente“. Sarà un’occasione per raccogliersi nel dolore e nel ricordo di una delle pagine più brutte della storia italiana: inoltre potremmo conoscere più da vicino la figura di Tina e delle sue battaglie a favore della legalità.

La biografia di Tina Montinaro, cosa sappiamo su di lei

Lei è una delle promotrici dell’Associazione vittime di mafia. Da anni, attraverso iniziative, campagne rivolte anche ai più giovani con l’Associazione Quarto Savona 15 (il nome dell’auto dove viaggiava il marito), gira l’Italia per parlare del sacrificio di suo marito, un uomo valoroso, che odiava le ingiustizie e che si era fatto trasferire a Palermo negli anni più duri dove imperversava la guerra alla Mafia. Il marito faceva parte della scorta di Giovanni Falcone e fu tra le vittime immediate dell’esplosione avvenuta sull’autostrada A29 all’altezza di Capaci. Nel maggio di quest’anno Tina ha pubblicato il suo libro per raccontare il sacrificio dell’amato compagno strappato via dalla criminalità.

Non ci avete fatto niente, di cosa parla il libro

Il testo, rivolto anche ai ragazzi più giovani, ci parla di Antonio Montinaro visto attraverso gli occhi della moglie Tina. Antonio Montinaro viene descritto come un ragazzo vivace, che odia le ingiustizie e che per questo non sa stare con le mani in mano. La sua è una scelta di vita coraggiosa: non gli basta essere entrato in Polizia vuole fare di più per combattere la Mafia. Da qui la sua decisione di trasferirsi a Palermo, negli anni in cui la lotta alla mafia è più accesa che mai e la città è in guerra. E presto diventerà uno degli agenti più fidati della scorta di Giovanni Falcone.

La strage di Capaci

Il 23 maggio di 28 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone. Nel tratto dell’autostrada A29, da Punta Raisi a Palermo, alle 17.58, oltre quattrocento chili di tritolo fanno esplodere la Fiat Croma con a bordo il magistrato. Oltre a Falcone nell’attentato muoiono la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Restano feriti gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista Giuseppe Costanza. Falcone, trasportato d’urgenza in ospedale, muore a causa delle gravissime ferite riportate poco dopo le 19.00.

Tina Montinaro e il rapporto con il marito Antonio: la sua vita privata, figli

Tina conobbe il marito proprio in Sicilia. È proprio lei a raccontare nel libro la storia di Antonio, che credeva nella giustizia e nello Stato, morto coraggiosamente per difendere il giudice Falcone, e i diritti di tutti noi, nel maggio più buio della storia italiana. Montinaro morì a nemmeno 30 anni lasciando lei e due figli, Gaetano di 4 anni e Giovanni di 2.