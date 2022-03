Tiziana Civitani: chi è, età, carriera, vita privata, la malattia, Ladri di Carrozzelle

Oggi è un altro giorno. Al via un’alta puntata del salotto pomeridiano di Rai1, con tanti ospiti, interviste e approfondimenti su temi importa. Tra i tanti, oggi ci sarà anche un interessantissimo approfondimento sulla guerra in Ucraina, con un ispite d’eccezione assolutamente da non perdere. E poi, ci sarà anche lei: Tiziana Civitani. E’ un nome ben conosciuto nel mondo dello spettacolo e, di recente, anche molto in voga sul web. Sarà oggi ospite del programma di Rai1 e rivelerà alcuni elementi importanti della sua carriera e vita privata, della quale sappiamo molto poco al momento. La star non ama troppo raccontarsi davanti alle telecamere, e le indiscrezioni su di lei sono davvero rade. Cerchiamo di conoscerla meglio.

Tiziana Civitani: chi è?

Tiziana Civitani è nata a Guidonia, Roma, nel 1984, ad oggi dovrebbe avere 37 o 38 anni. Il dubbio nasce dal fatto che non si conosce precisamente quale sia la data precisa della sua nascita e di conseguenza non sappiamo neppure sotto quale segno zodiacale sia da collocare. Magari sarà proprio uno dei dubbi che ci verranno svelati durante l’intervista in programma per oggi pomeriggio alle 14.00 a Oggi è un altro giorno.

La malattia e quell’errore medico durante il parto

La Civitani ha una malattia di non poco conto, come spesso ha dichiarato nelle sue tante interviste: tetraparesi spastica. Come ha raccontato di recente lei stessa, la condizione clinica è dovuta ad un errore medico: asfissia da parto. Stando alle sue dichiarazioni, sarebbe bastato un semplice cesareo per poter evitare la condizione. Invece, però, la prolungata assenza di ossigeno durante il parto ha compromesso le aeree dedicata al movimento.

Le difficoltà e le battaglie

Tiziana non ha paura della sua condizione, ma neppure nasconde le sue enormi difficoltà: ”la mia vita è stata sempre una continua battaglia” ha spesso dichiarato. Una battaglia per dimostrare che oltre la carrozzina a cui è legata, c’è anche una testa che funziona alla grande, come quella di tutti gli altri. Ha raccontato spesso che questa condizione le ha provocato non pochi problemi anche a scuola, come se le condizioni fisiche gettassero sospetti anche sulle sue capacità cognitive. A scuola, di fatto, era continuamente sottovalutata.

Il successo musicale dopo gli studi

Nonostante tutti i problemi, Tiziana è riuscita a diplomarsi in ragioneria: “è stata una scelta obbligata perché nel mio comune era l’unico istituto senza barriere architettoniche”. Successivamente ha provato anche con l’Università, ma le difficoltà erano troppo. Sola, abbandonata a sé stessa e tra l’altro fuori sede: senza nessun servizio di supporto ed aiuto per frequentare. Nell’anno 2009 è entrata, poi, a far parte del gruppo musicale noto come Ladri di carrozzelle, ma poi ha dovuto smettere anche con questa attività a causa dei problemi di salute. Solo nel 2017 ha deciso di ricominciare nuovamente. E’ stato una sorta di riscatto personale per lei, una soddisfazione intima e forte, soprattutto nei confronti di tutti coloro che non hanno mai creduto in lei.

Instagram

Tiziana, come già anticipato, è molto riservata sulla sua vita privata, dunque ben poco si sa sulla sua famiglia, se ha un compagno, dei figli o altro. Tuttavia, possiede un account Instagram dove è possibile seguire gli ultimi successi con la band.