Tiziana Giardoni, chi è la moglie di Stefano D’Orazio dei Pooh: oggi, figli, età, biografia, Instagram, ultime news

Tutto pronto per il classico appuntamento della Domenica con Domenica In di Mara Venier. Tra gli ospiti anche Tiziana Giardoni, la moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh scomparso il 6 novembre del 2020.

Il matrimonio tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio

Tiziana è nota come la moglie di Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh scomparso improvvisamente il 6 novembre 2020 all’età di 72 anni. Stefano combatteva da anni con la leucemia e il Covid ha peggiorato la sua situazione per poi condurlo alla triste scomparsa.

Tiziana e Stefano si sono sposati nel 2017, dopo 12 anni di convivenza e fidanzamento. Ha ricevuto la proposta di matrimonio a sorpresa, durante un concerto di Stefano. Lei, 22 anni in meno di Stefano, lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte: è una manager e organizzatrice di eventi.

Il loro sentimento, forte e vero, li ha tenuti insieme fino alla morte del batterista, che poi è stato colpito da una malattia e nel novembre del 2020, complice anche il Covid che ha peggiorato la situazione, è morto.

Al Corriere della Sera Tiziana ha raccontato di non aver potuto abbracciare il marito negli ultimi istanti, costretti a stare lontani per via del Covid. “Non riesco a cancellare quella notte in cui ho visto Stefano per l’ultima volta: aveva la febbre a 39 e mezzo, se ne è andato con il 118 guardandomi con lo sguardo impaurito e perso”. Poi ha raccontato i primi anni insieme, il lungo corteggiamento: “Aveva iniziato a modo suo, con allegria. Io non sapevo neppure chi fosse. So che Stefano non ha mai amato nessuna come me. E io l’ho ricambiato totalmente”.

Instagram

Tiziana Giardoni non ama stare sotto i riflettori, tuttavia ha un profilo Instagram da oltre 21 mila follower. Il suo account ufficiale è @tiziana_giardoni

Qui, sui social, sono tantissime le dediche all’amato consorte, come quella per il loro anniversario di matrimonio: “Buon compleanno amore mio grande, stammi vicino sempre perché solo così riesco a essere felice, soprattutto una donna completa. Non ho bisogno di altro: regalami i tuoi sorrisi e la tua allegria tutti i giorni della nostra vita”.