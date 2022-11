Tiziana Rivale: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, Sarà quel che sarà, marito, figli e vita privata

Torna l’appuntamento fisso e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Tiziana Rivale, che ritorna in tv: lei, vincitrice di Sanremo 1983 con la canzone ‘Sarà quel che sarà’, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Tiziana Rivale

Tiziana Rivale, all’anagrafe Letizia Oliva, è nata a Formia il 13 agosto del 1958 ed è una nota cantante e compositrice. Sappiamo che ha iniziato a cantare a 11 anni, appassionata di blues e musica nera, poi ha iniziata la sua gavetta con la rock band Rockollection, ma è stata impegnata anche in tour comico-musicale di Gino Bramieri. E nel 1981, con il nome di Tiziano Ciao, ha pubblicato il suo primo 45 giri.

La partecipazione e la vittoria a Sanremo

Nel 1983, però, Tiziana ha partecipato al Festival di Sanremo e ha vinto la kermesse musicale con la canzone ‘Sarà quel che sarà’. E da lì ha partecipato a molte trasmissioni in tv, ha fatto concerti in Italia e all’estero e si è esibita con la Filarmonica di Praga. Dal 1988 al 1992, poi, ha vissuto a Los Angeles e nel 1995 ha pubblicato il singolo È finita qui.

Gli ultimi suoi lavori

Ha pubblicato diversi singoli e album, poi recentemente nel 2019 ha vinto il disco d’oro alla carriera in Messico. Nel 2019, invece, ha preso parte a Tale e Quale Show e nel 2021 è uscito il suo nuovo album Rivale in Classic, seguito nel 2022 dai singoli Time on your mind e Oltre in confine.

Le canzoni di successo

Tra le sue canzoni più famose, oltre Sarà quel che sarà, ricordiamo:

L’amore va

Ferma il mondo

È finita qui

Love is a hurrican

Telephone

Miss Rivale

Lonely Boy

Roma forever

London Boys

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Tiziana Rivale, che per anni ha vissuto in America, è sempre stata molto riservata e schiva, quindi sulla sua sfera sentimentale, anche cercando in rete, si sa davvero poco. Non sappiamo se sia sposata o se abbia o meno dei figli: non è presente neppure su Instagram e su Facebook ci sono alcune fanpage, ma nessun profilo ufficiale.