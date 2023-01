Tiziana Rocca: chi è, età, lavoro, carriera, altezza, figli, fratelli, data di nascita, Instagram

È tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo martedì di inizio anno, la solarità di Serena Bortone è pronta a fare capolino nelle case dei telespettatori regalando loro un momento di gioia e relax! Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 14. Ma chi saranno gli ospiti della trasmissione? Numerosi i volti presenti quest’oggi in studio, tra di loro anche Tiziana Rocca, conosciamola meglio!

Chi è Tiziana Rocca

Tiziana Rocca è nata a Napoli, precisamente a Pozzuoli il 30 agosto del 1966, ma ha vissuto a Roma. Nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi, è anche direttrice Generale del Festival Filming Italy Los Angeles. Tizia ha fondato la TRC, un’azienda di comunicazione con la quale crea eventi, feste e conferenze stampa. Numerose le star dello spettacolo che si rivolgono a lei per organizzare i propri eventi ottenendo maggiore visibilità nel mondo dello spettacolo. Dal 2017, inoltre, è anche la direttrice generale del Tormina FilmFest, nonché testimonial di diverse onlus come la Fondazione Terres Des Hommes, VIS- volontariato internazionale per lo sviluppo, WWF e Associazione Giustacausa. Da alcuni anni, inoltre, Tiziana tiene anche il corso di formazione denominato: Come organizzare un evento a Cinecittà Campus. Insomma, le attività della donna sono davvero variegate e molteplici!

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Tiziana è sposata con l’attore e regista Giulio Base e dal loro amore sono nati tre figli, Cristiana, Vittorio e Valerio. Tiziana e Giulio si sono sposati con rito civile nel 2001. L’uomo era già sposato con un’altra donna con la quale però aveva celebrato per scherzo un matrimonio all’interno di una cappella. I due erano convinti che fosse tutto uno scherzo, per l’appunto, invece l’unione era stata ufficializzata per davvero e Base è riuscito ad annullarla solo nel 2015.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @tizianarocca vanta oltre 56 mila followers.