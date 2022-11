Tiziano di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Cristina: età, lavoro, vita privata, Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre! Anche oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare nuove avvincenti emozioni ai propri telespettatori. Oggi al centro dello studio ci sono due nuovi corteggiatori che sono scesi, rispettivamente, per Cristina e Roberta. Conosciamoli meglio!

Chi è il nuovo corteggiatore di Cristina: Tiziano

Tiziano ha 33 anni ed è originario di Tarquinia. Quest’oggi l’uomo è sceso per conoscere Cristina, cosa deciderà di fare la donna? Cristina ha scelto di non cominciare la conoscenza con Tiziano che dunque tornerà a casa. A non convincere la 43enne la differenza di età, ritenendo infatti Tiziano troppo giovane.