Tiziano Ferro, chi è il fratello Flavio: età, lavoro, fidanzata, foto e Instagram

Il momento tanto atteso è arrivato e oggi su Canale 5 ci sarà lo speciale di Verissimo dedicato a Tiziano Ferro e alla sua musica. Lui che si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin e canterà per la prima volta, davanti al pubblico e in tv, alcune delle hit contenute nell’ultimo album. Tra gli ospiti anche Flavio, suo fratello.

Cosa sappiamo su Flavio Ferro

Flavio Ferro. È lui il fratello del noto cantautore Tiziano, che è partito da Latina e ha sfondato le porte della musica (non solo in Italia). Flavio, classe 1991, somiglia molto a Tiziano e i due sono legatissimi. Anche Flavio ha una grande passione per la musica: sappiamo che ha studiato le percussioni e che suona la batteria. Nel 2009, infatti, ha formato il gruppo musicale dei The Tremble.

Sappiamo che Flavio ha studiato a Latina, al Liceo Linguistico, poi si è laureato in International Management alla Luis e ora lavora per Roma Tre Film Festival. Con la passione per la musica che resta una costante nella sua vita.

Il rapporto speciale con il fratello Tiziano

Nonostante gli 11 anni di differenza, il rapporto tra Tiziano e Flavio è speciale. “Un gap di anni così grande non rende semplice l’avvicinamento – aveva raccontato in un’intervista il cantautore – però io l’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento di genitore all’inizio. Lui chiaramente mi ha sempre ascoltato come grande punto di riferimento, magari mentre i miei genitori lo sgridavano e lui tendeva a non ascoltarli, se io lo sgridavo lui ascolta un po’ di più”.

Flavio pare sia fidanzato, ma non abbiamo molte informazioni: ha un profilo Instagram (@flavioferr0), ma è in modalità privata. A dimostrazione che è un ragazzo schivo e riservato, lontano dal mondo dello spettacolo.