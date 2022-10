Tommaso Miglietta de Il Collegio 7: chi è, età, musica, Alfiere della Repubblica, viaggi, Instagram

Manca davvero poco alla settima stagione de Il Collegio! Anche quest’anno le novità non mancheranno, basti pensare che per la prima volta dall’inizio del programma i giovani protagonisti verranno catapultati dritti dritti in un’altra epoca! Si tratta del 1958, periodo storico delicato che vide l’Italia sollevare la testa dopo il secondo conflitto mondiale. Tra i ragazzi che prenderanno parte a quest’avvicente edizione del Collegio c’è anche Tommaso Miglietta, conosciamolo meglio!

Chi è Tommaso Miglietta de Il Collegio 7

Tommaso ha 14 anni, frequenta il conservatorio e vive a Lizzanello, un comune della provincia di Lecce, in Puglia. La sua è una famiglia di artisti che gli ha permesso di viaggiare per far conoscere la musica tradizionale del suo paese rivisitata in chiave rock.

Un tratto che sicuramente lo caratterizza e che non passa inosservato sono i suoi lunghi capelli castani, piuttosto insoliti per un ragazzino della sua età ma che rappresentano per lui un vero e proprio tratto distintivo: ‘Io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio, mi danno sicurezza, senza non ci potrei vivere. Con dei capelli corti non so come mi potrei vedere’, ha dichiarato nel video di presentazione.

L’amore per la musica

Tommy, com’è solito farsi chiamare, è un batterista fin dalla tenera età. Il suo amore incondizionato per la musica è infatti iniziato quando aveva solamente 4 anni. Da quel momento in poi non si è letteralmente più fermato, iniziando a girare il mondo con i propri genitori.

Moltissimi i posti che Tommaso ha visitato e dove si è esibito: Mosca, Londra, New York, ma, come lui stesso afferma, ‘soprattutto sui banchi di scuola’. Un itinerario senz’altro niente male per un ragazzo della sua età. Da queste poche righe è piuttosto evidente la sua viscerale passione per la musica. Nemmeno a dirlo, la batteria rappresenta per Tommy la ‘sua passione più grande’.

Alfiere della Repubblica

Un importante riconoscimento quello assegnato al giovane Tommaso nel dicembre 2021 da Mattarella in persona che, al Quirinale, l’ha nominato Alfiere della Repubblica proprio per la musica. Come anticipato, famiglia di Tommaso vive di musica e, in virtù del loro legame, girano il mondo conoscendo sempre posti nuovi, in un ambiente che può dirsi davvero cosmopolita.

Le aspettative sul Collegio

Per certi aspetti Tommaso crede di aver bruciato le tappe. Per questo il ragazzo ritiene che l’esperienza al Collegio possa servire per ‘ritornare con i piedi a terra’.

Instagram

Tommaso è già molto seguito sui social. Il suo account vanta infatti la bellezza di 4.038 follower!