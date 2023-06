Tommaso Zorzi lascia Drag Race? Chi prenderà il suo posto, anticipazioni

Nel corso di queste settimane, l’influencer Tommaso Zorzi era finito al centro dei rumors per via del proprio futuro professionale. In particolare, erano in molti a chiedersi se l’uomo partecipasse o meno alla nuova edizione del programma Drag Race. In merito, diciamo subito che Tommaso Zorzi non è confermato alla conduzione del programma. La notizia non farà certamente piacere ai suoi numerosi fa e rispetto ad essa l’influencer ha preferito non rilasciare alcun commento.

Tommaso Zorzi in lacrime: ‘Io sono gay e voglio diventare padre, qui in Italia non posso’

La mancata conferma di Tommaso Zorzi a Drag Race

Diverso tempo fa è stato annunciato che i diritti dello show Drag Race Italia – dopo due edizioni su Discovery – sono passati in mano a Paramount + e in molti si sono dunque chiesti se tale passaggio avrebbe potuto dar luogo a cambiamenti nella giuria. Dubbi che con il tempo si sono poi rilevati fondati. A rivelare la non conferma di Zorzi al timone del programma DavideMaggio.it, portale dov’è stato poi svelato, reso noto anche il nome della persona che prenderà il suo posto. Alla conduzione di Drag Race, al posto di Zorzi troveremo la cantante Paola Iezzi, del duo “Paola e Chiara” – molto in voga negli anni Novanta – e che quest’anno abbiamo ammirato a Sanremo con il brano “Furore”. Ma non solo.

Le new entry

La giuria della trasmissione passerà da tre a quattro membri. Dunque, numeri alla mano, oltre alla Iezzi sarà pronta a sbarcare nello show anche Paolo Camilli che di recente ha fatto un piccolo cameo nella serie tv The White Lotus. Insomma, la nuova edizione del programma non manca certo di novità. Ora, riusciranno le due new entry a non far sentire al pubblico da casa la mancanza di Zorzi nella trasmissione? Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarci su Paramount + .