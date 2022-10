Toni Servillo, chi è la moglie Manuela Lamanna: età, carriera, film, vita privata, Instagram

Manuela Lamanna è la moglie del grande attore italiano Toni Servillo, è sposata con il divo del cinema dal 1990. Anche lei è unattrice, sono infatti uniti anche dalla grande passione per la recitazione ed il cinema. Tra le altre cose, hanno avuto anche la possibilità di recitare insieme sul set, e unire in questo modo amore e professione in un sol colpo, con dei risultati a dir poco eccezionali, grazie anche alla grande complicità che cè tra i due. Da lui, Manuela Lamanna ha avuto due figli: la coppia, ad ogni modo, è molto riservata dal punto di vista della vita privata, non amano parlare molto della loro vita al di fuori dei riflettori, infatti sono inattaccabili dal punto di vista del gossip. Lei, del resto, non sembra avere nessun profilo social né su Instagram né su altri canali.

Servillo Girerò con Di Costanzo. Sorrentino? Pronto se chiama

Chi è la moglie di Toni Servillo?

In tutto questo, cè da dire che essere la compagna di un attore tanto famoso non è mai semplice, non solo per lombra che getta sulla propria persona, ma anche perché diventa necessario abituarsi forzatamente allidea che si è costretti a stare lontani per lunghi periodi, soprattutto durante le riprese sui diversi set, di cinema o di serie TV, oppure, come capita spesso per Toni Servillo, anche per le tournée teatrali. Ma spesso, questo può essere motivo di una passione travolgente, soprattutto se il lavoro per il cinema è condiviso. Cupido non disdegna di annidare le sue trappole anche sul set cinematografico, e questo Manuala Lamanna lo sa bene. Al fianco di Toni Servillo, infatti, non cè solamente una moglie ed una compagna di vita, ma anche una collega.

I figli e la vita privata

Al suo fianco, di fatto, cè anche una persona con cui condividere il lavoro: Manuela Lamanna, anche lei attrice, con lei ha recitato e lavorato insieme per interpretazioni fenomenali. Ma rimane sempre la riservatezza sulla vita privata: è difficile strappare ad uno dei due qualche confidenza sul partner. Quello che sappiamo è che si sono sposati nel 1990 e hanno due figli, Edoardo, nato nel 1996, e Tommaso, venuto alla luce qualche anno dopo, nel 2003.

Le collaborazioni nel cinema

Come detto, entrambi i coniugi hanno avuto modo di recitare in film importanti, anche se alla donna sono toccati solo piccoli ruoli o secondari. Lattrice ha preso parte ne Le conseguenze dellamore (2004) e Il divo (2008). Poi, di recente, nel 2019 è stata inoltre nel cast di 5 è il numero perfetto. Insomma, una unione perfetta sotto ogni punto di vista.

Instagram

Come giù anticipato allinizio di questo articolo, Manuela Lamanna è molto schiva sui social, al momento non ci risulta abbia un profilo Instagram.