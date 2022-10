Toni Servillo, chi è l’attore italiano: età, carriera, esordi, film, moglie e vita privata, curiosità, Instagram

Toni Servillo non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo di uno degli attori italiani più amati ed apprezzati dellultimo decennio, con una lunga serie di film alle spalle, tra cui tanti successi straordinari, tra cui, giusto per fare un esempio, La Grande Bellezza che è rimasto ormai scalfito nellimmaginario collettivo del nostro panorama cinematografico e di tutti gli italiani. Un film divisivo, ma sulla cui grande qualità interpretativa cè veramente poco da dire. Ma non è di certo lunico, a breve il grande attore tornerà in sala per appassionare il suo pubblico con unaltra grande novità. Intanto, però, scopriamo meglio il suo profilo e la sua biografia. Continuate a leggere larticolo!

Chi è il grande attore italiano Toni Servillo

Allanagrafe è Marco Antonio Servillo, conosciuto però da tutti come Toni Servillo. Lattore è nato ad Afragola (Napoli) il giorno del 25 gennaio 1959, è del segno zodiacale dellAcquario. Una famiglia di artisti, in cui lui non è lunico a portare a notorietà il proprio cognome: il fratello Peppe Servillo, infatti, è un noto cantante molto apprezzato, e membro della Piccola Orchestra Avion Travel, con la quale, lo ricordiamo, nel 2000 ha anche vinto il Festival di Sanremo. Tra le curiosità, diciamo sin da subito che anche la moglie del grande attore ha avuto un piccolo ruolo nel cinema, e proprio in compagnia del marito.

Primi passi nel teatro

Lui, Toni Servillo, cresciuto ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, sin dai primi anni della sua gioventù si è appassionato al teatro e alla recitazione, iniziando così a muovere i primi passi in tal senso. I suoi esordi, ad ogni modo, sono da autodidatta, e solamente una volta rientrato nel suo luogo natio ha frequentato loratorio salesiano, dimostrando chiaramente le sue grandi doti da attore nascente. Grazie anche al suo impegno, è nato il Teatro Studio di Caserta, compagnia teatrale con la quale ha messo in scena spettacoli in Italia e in Europa.

La svolta nel mondo del cinema

Successivamente, ha iniziato a lavorare molto anche in qualità di regista teatrale, sebbene sia al cinema che ha ottenuto grandissimo successo, soprattutto negli ultimi anni. Toni ha debuttato definitivamente nel mondo del cinema proprio negli anni 90, collaborando con diversi registi di fama internazionale. In particolare, come tutti ricorderanno, è celebre il suo sodalizio professioanle con Paolo Sorrentino, con il quale ha lavorato in film di grande successo, come ad esempio La grande bellezza e Loro.

Chi è la moglie?

La moglie di Toni Servillo si chiama Manuela Lamanna, i due sono uniti in matrimonio dal 1990. Nella vita privata, sono una coppia molto riservata, motivo per cui non si sa molto sulla loro vita privata. Lei, di professione, è unattrice, ma non è molto fiduciosa nei sociale: sembra non avere nessun profilo fruibile in rete.

4 curiosità su Toni Servillo che non ti aspetti

Ha riceuto la cittadinanza onoraria di Napoli, conferitagli con una splendida cerimonia ufficiale nel 2014. Ha ricevuto negli ultimi anni anche una laurea ad honorem in Discipline della musica e del teatro dallUniversità di Bologna. Vive attualmente a Caserta con la sua famiglia. Ha interpretato di recente il mitico Eduardo Scarpetta in Qui Rido Io, il padre di Eduardo De Filippo e Peppino.

Instagram e social

Lattore Toni Servillo ha un profili Instagram grazie al quale è possibile rimanere sempre aggiornati sui suoi ultimi lavori al cinema: vanta ben 99.8K follower.