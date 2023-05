Tony Binarelli, chi è la moglie Marina Perin: età, carriera, figli, Instagram

Tony Binarelli è stato sposato per ben 52 anni con Marina Perin. La coppia si è conosciuta a una festa a casa di amici nel 1960 e da quel momento sono rimasti sempre insieme, fino alla morte del noto illusionista e personaggio televisivo, avvenuta il 12 luglio del 2022 al Sandro Pertini di Roma, dopo una lunga malattia.

Chi è Marina Perin

Di Marina Perin si sa poco, trattandosi di una persona molto riservata e non appartenente al mondo dello spettacolo. Della donna, oggi 85enne, si sa davvero poco, se non della sua lunga storia d’amore con il mago della televisione italiana. A raccontare del loro incontro era stato proprio Tony Binarelli, in una delle sue interviste, in cui aveva detto: “Ero a una festa a casa di amici, dove facevo i giochi di prestigio. Ho conquistato mia moglie indovinando il suo numero telefonico. Il giorno dopo le ho mandato tante rose quanto era la somma delle cifre che componevano il suo numero”.

Come si sono conosciuti Tony e Marina Binarelli

Marina aveva soli 14 anni quando ha conosciuto un giovanissimo Binarelli, all’epoca 19enne. Sono stati fidanzati per ben 9 anni prima di convolare a nozze. E non è stato un rapporto facile quello tra i due, costantemente minato da altre persone che hanno cercato di distruggere quell’unione, ma Marina ha dichiarato in un’intervista: “C’è chi ha cercato di intromettersi nel nostro matrimonio. Ma non gliel’ho data vinta. Se le basi sono buone nessuno può riuscirci”.

Una storia di coppia vissuta nel massimo riserbo

A parte la salda unione che ha tenuto insieme Binarelli e Perin fino all’ultimo giorno del noto mago televisivo, della coppia e della loro storia d’amore si hanno poche notizie. Non è chiaro neanche se i due abbiano avuto figli. La riservatezza è stata alla base del rapporto sentimentale tra l’illusionista e la moglie.