Tony Colombo: chi è, Instagram, social, Tina Rispoli, ospite a Live – Non è la D’Urso

Tony Colombo torna a Live – Non è la D’Urso stasera in onda su Canale 5. Lo farà con la moglie e compagna Tina Risoli. Principalmente cantante, di musica neo melodica napoletana, è recentemente finito nel mirino di un’inchiesta di Fanpage.it di cui si è discusso ieri a L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Stasera dunque, lunedì 28 ottobre 2019, è lecito aspettarsi una replica della coppia che ha scelto Barbara D’Urso per esporre le proprie ragioni.

Tony Colombo, chi è, social

Tony Colombo, nome d’arte di Antonino Colombo (Palermo, 11 maggio 1986), è un cantautore italiano molto precoce non c’è che dire. Inizia la sua carriera giovanissimo e la sua discografia conta già tantissimi album. Abita a Napoli, ma gira tutta l’Italia e parte del mondo grazie ai suoi concerti. La carriera prende il via in giovane età.

Ad appena 25 anni aveva già pubblicato ben 18 album e tenuto concerti in ogni dove. A Palermo (dove è appunto nato nel 1986) facendo letteralmente impazzire Napoli dove si esibisce davanti a 30.000 persone. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 720mila followers. Ha partecipato a diversi programmi tv tra cui Ballando con le stelle e X Factor.

La carriera

Per tutti è un predestinato. A 7 anni già calcava il palcoscenico in Europa e in America, si esibiva con grandi interpreti – che trasformarono “Antonino” nel più efficace Tony – e conosceva già le dure leggi della gavetta? Oggi il passato delle esperienze e il presente della sua voglia di comunicare sono dentro belle canzoni come “Un giorno sarai mia”, “Ti guardo da lontano”, “A’ cchiu bella nnamurata” (in napoletano come “Sott’e stelle”: non è la prima volta che Palermo chiama Napoli e Napoli puntualmente risponde), “Amami”, “Dillo ancora che mi ami” e “Un altro amore dentro te” (due successi qui riproposti in una nuova versione), “Come i cartoni animati” ecc.: tante sfaccettature di un mondo musicale che apre altrettante porte alla gente che sa ascoltare il linguaggio dell’amore e dei sentimenti ma che talvolta questo linguaggio non sa parlare.

Tony invece questo linguaggio lo sa parlare, eccome, e lo fa per loro: queste 13 canzoni (per un’ora abbondante di musica) sono un diluvio di emozioni, di situazioni vissute, gioie, rimpianti, dolori, piccole allegrie, sorrisi, battiti, sotto il quale è bello bagnarsi.

“Il principe e il povero”, registrato e mixato alla Zeus Record da Espedito Barrucci, è stato suonato da Vittorio Riva e Lele Sabella (batteria); Joe De Marco (basso); Paolo del Vecchio (chitarre e bouzuki); Federico Luongo (chitarre); Sasà Piedipalumbo (fisarmonica); Davide Cantarella (percussioni); Alessandro Todesco (trombone); Peppe Fiscale (tromba); Gianni Minale (sax); Alessio Busanca e lo stesso Tony al pianoforte che ha anche curato gli arrangiamenti. Carmine Liberati ha scritto e diretto gli archi: Peppe e Paolo Sasso, Giuseppina e Luigi Tufano, Simona Sorrentino e Andrea Esposito.

Tina Rispoli

Sicuramente il matrimonio con Tina Rispoli ha contribuito a far crescere esponenzialmente la popolarità del cantante. All’anagrafe come Immacolata Rispoli, classe 1975, è cresciuta a Secondigliano, periferia di Napoli.

E’ per il primo matrimonio che finisce nelle cronache: marito della Rispoli è infatti Gaetano Marino, legato a vicende vicine alla Camorra. Marino muore peraltro nel 2012, ucciso a Terracina, assassinato in un agguato. A Il Mattino, in un’intervista, la Rispoli ha rivelato di non sapere assolutamente «della sua appartenenza ad un clan mafioso»e di non aver sentito mai la parola boss «prima della morte violenta del marito». Rimasta vedova si sposa una seconda volta, con Tony Colombo, per l’appunto.