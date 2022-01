Tony Sperandeo, chi è la compagna Barbara Bacci: età, lavoro, vita privata, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Tony Sperandeo, ma conosciamo meglio la compagna Barbara.

Barbara Bacci, chi è la compagna di Tony Sperandeo: età e carriera

Si chiama Barbara Bacci la compagna di Tony Sperandeo, la donna che gli ha fatto battere di nuovo il cuore dopo la terribile tragedia che lo ha colpito nel 2001, quando sua moglie Rita si è suicidata gettandosi da un balcone a Palermo. Barbara e Tony, all’anagrafe Gaetano, si sono incontrati e conosciuti sul set del film ‘Il ragazzo della Giudecca’, nel 2015 e da quel momento non si sono più lasciati. Insieme vivono a Roma e sono sempre più innamorati, nonostante sia passato del tempo dal loro primo incontro e dal loro primo sguardo. Almeno così sembrava. In realtà, Sperandeo ai microfoni di Serena Bortone ha raccontato di non sentire più la compagna, ormai, da quattro mesi. Una crisi momentanea?

Instagram

Barbara ha un profilo Instagram e con l’account @barbarabacci vanta oltre 2.000 seguaci.