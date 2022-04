Tosca: chi è, età, carriera, canzoni, marito, vita privata e Instagram della cantante

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Tosca, cantante e attrice, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Dagli esordi alla carriera: la storia di Tosca

Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, è nata a Roma il 29 agosto del 1967 ed è una nota cantante e attrice. Ha iniziato il suo percorso artistico in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante, poi in un piano bar romano è stata notata da Renzo Arbore, che ha deciso di arruolarla nella trasmissione televisiva Il caso Sanremo con Lino Banfi. Nel 1989 ha cantato la canzone Carcere ‘e mare nella colonna sonora del film Scugnizzi, mentre nel 1992 è uscito il suo primo album e ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria giovani.

Le collaborazioni con i grandi della musica italiana

Tosca ha collaborato in più occasioni con alcuni dei grandi della musica italiana: Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Renato Zero. Poi, con Ron si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, che si è piazzato al primo posto in finale. Nel 1997 ha partecipato di nuovo a Sanremo, poi ha pubblicato un album, il quarto, dove ha interpretato canzoni scritte per lei da Lucio Dalla, Ivano Fossati, Ennio Morricone.

Il doppiaggio con Fiorello e gli altri successi

Tosca nel 1997 ha doppiato il film di animazione Anastasia, insieme a Fiorello, e ha interpretato il ruolo della protagonista Milly nel musical campione di incassi Sette spose per sette fratelli. Tosca ha lavorato molto a teatro. Ma non solo. È stata anche la prima cantante al mondo a esibirsi sotto la grotta di Lourdes. Recentemente, nel 2020, ha ripartecipato a Sanremo con il brano Ho amato tutto, grazie al quale ha vinto il premio Bigazzi, che le è stato assegnato dall’orchestra per la miglior composizione musicale. In quell’occasione, ha vinto anche la serata dedicata alle cover con una versione di Piazza Grande interpretata con la cantante spagnola Silvia Perez Cruz.

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Tosca è legata da anni a Massimo Venturiello, anche lui attore, doppiatore e regista teatrale. I due sono fidanzati dal 2003 e insieme hanno anche fondato una compagnia teatrale, ‘Il padiglione delle meraviglie’.

Chi è Massimo Venturiello

Massimo Venturiello è nato a Roccadaspide il 4 agosto del 1957 ed è un noto attore, regista e doppiatore. Si è diplomato nel 1982 all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e ha esordito col Tito Andronico di Shakespeare diretto da Gabriele Lavia. Nel 2006 ha interpretato Cesare Carrano nella serie tv Distretto di Polizia 6, poi il commissario Angelo Mangano nella serie Il capo dei capi. Al cinema è stato diretto dai fratelli Taviani, Ettore Scola e ha lavorato molto in teatro. Ma non solo. Venturiello è un noto doppiatore: ha prestato la sua voce a vari attori come James Woods, Colin Firth, Bruce Willis, Christopher Lambert, Jeremy Irons ed è stato la voce di Kitt in Supercar nella seconda, terza e quarta stagione.

Instagram: Tosca punta sui social

Tosca ha un profilo Instagram e con l’account @toscadonati vanta 38 mila followers.