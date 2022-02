Totò Cascio: chi è, età, carriera, film, Nuovo Cinema Paradiso, oggi, libro, moglie, vita privata, a occhi aperti, malattia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Totò Cascio, il bimbo, ormai adulto, che ha esordito sul grande schermo nel film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

Totò Cascio: chi è, età, carriera, il debutto in Nuovo Cinema Paradiso

Totò Cascio, all’anagrafe Salvatore, è nato a Palazzo Adriano l’8 novembre del 1979 ed è un attore e personaggio televisivo. Da piccolo, infatti, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show e a soli 9 anni ha esordito sul grande schermo nel film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, con il ruolo del protagonista Salvatore da bambino. Ruolo che gli ha portato un successo internazionale, al punto che ha conquistato il British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista. Da lì ha partecipato a diversi film, ha inciso un 45 giri con Fabrizio Frizzi e per un periodo ha abbandonato le scene.

Totò Cascio: la malattia, retinite pigmentosa

Totò Cascio, il protagonista di ‘Nuovo Cinema Paradiso’, nel cortometraggio ‘A occhi aperti’ ha raccontato la sua storia toccante, la sua malattia. Stiamo parlando della retinite pigmentosa, un gruppo di malattie ereditarie della retina che provocano la perdita della vista fino ad arrivare, nei casi gravi, alla cecità totale.

A occhi aperti: il cortometraggio per Telethon

Il suo cortometraggio è stato prodotto da Movimento Film e Rai Cinema per la Fondazione Telethon.