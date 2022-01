Totò Savio: chi era, come è morto, malattia, canzoni, biografia, chi è la moglie Jacqueline

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Jacqueline, moglie di Totò Savio.

Totò Savio: chi era, come è morto, canzoni

Totò Savio è nato a Napoli il 18 novembre del 1937 ed è morto a Roma il 25 luglio del 2004 dopo una lunga malattia. E’ stato un compositore, arrangiatore, paroliere, cantante, musicista e produttore discografico di grande successo, uno dei componenti e fondatori degli Squallor. Ha firmato, tra l’altro, alcuni grandi successi della musica, tra i quali Cuore matto, Erba di casa mia e Maledetta Primavera.

Come è morto Totò Savio

Totò Savio, dopo una brillante carriera, nel 1990 ha dovuto fare i conti con un brutto tumore alla gola. a seguito dell’operazione ha perso la voce. Gli ultimi anni della sua vita sono trascorsi tra malattie e ospedali a causa di una cirrosi epatica dovuta a una trasfusione di sangue infetto, che è degenerata poi in un tumore al fegato. E’ morto nella Capitale nel 2004.

Chi è la moglie di Totò Savio

Jacqueline Savio è nata a Francia il 17 novembre del 1934 ed è una cantante, compositrice e attrice francese. E’ stata la moglie del musicista, cantante e produttore discografico Gaetano Savio, meglio conosciuto come Totò. Jacqueline, giovanissima, ha debuttato in un programma tv francese del sabato sera, poi nel 1966 come cantante e solista si è esibita al Cantagiro con la canzone Dipenderà da Te. Ha conosciuto suo marito durante un tour in Francia, poco dopo si sono sposati: insieme hanno formato il duo musicale chiamato I San Francisco.