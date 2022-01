Totò Schillaci: chi è, età, carriera, oggi cosa fa, figli, moglie, Instagram, Back to School

Nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la prima del 2022. Oggi, ospite di Silvia Toffanin, anche il conduttore del nuovo programma di Italia 1 ‘Back To School’ Nicola Savino. Con lui i ‘ripetenti’ Totò Schillaci e Paola Caruso.

Totò Schillaci: chi è, età, guadagni e cosa fa oggi

Salvatore Schillaci, detto Totò, è nato a Palermo l’1 dicembre del 1964 ed è un ex calciatore, un attaccante. Lo si ricorda soprattutto per i suoi gol al campionato del mondo 1990, poi nello stesso anno è arrivato secondo nella classifica del Pallone d’oro alle spalle del tedesco Matthaus, vincitore con la sua nazionale del mondiale italiano. Un calciatore brillante che, dopo il ritiro, dal 2000 gestisce nella sua città il centro sportivo per i ragazzi, poi si è candidato alle elezioni amministrative e nel 2014 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Ora è uno dei concorrenti del programma televisivo di Italia 1 Back to School.

Totò Schillaci: chi è la moglie, ex moglie e figli

Totò Schillaci in passato è stato sposato con Rita Bonaccorso, ora è felice al fianco della seconda moglie Barbara Lombardo. L’ex calciatore ha tre figli: Mattia, Nicole e Jessica.