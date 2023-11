Totti, inizia il conto alla rovescia: l’udienza, i Rolex e l’ex moglie. I prossimi “match” del numero dieci

Totti ha sentito parlare del documentario di Ilary Blasi in cui racconta i retroscena della separazione: non prende posizione, il motivo.

“Faccia e dica ciò che vuole”, queste le parole di Francesco Totti in merito all’esclusiva dell’ex moglie concessa a Netflix per parlare del suo matrimonio finito con il Capitano per antonomasia. Retroscena, dubbi, sotterfugi e mezze verità che a Totti, in questo momento, non interessano. L’ex centravanti vola in Cina per un evento sportivo: non parla e stacca la spina da tutto.

“Unica”, Totti ‘dribbla’ il documentario di Ilary Blasi

I suoi pensieri (oltre alla sua posizione) li metterà insieme il prossimo 24 gennaio, quando con Ilary Blasi dovrà tornare in tribunale per l’ormai nota udienza sui Rolex che lei avrebbe rubato. O meglio: “sottratto impropriamente”, questa la dicitura dell’accusa. Uno scontro che prosegue da mesi. Diatriba che poi andrà avanti anche per quel che riguarda il mantenimento dei figli. Qui entra in gioco un’altra parte: quella relativa al tradimento di entrambi.

Chi ha tradito per primo? Lui o lei? La risposta ancora non c’è perchè ciascuno punta il dito verso l’altro. Anche in televisione. Totti si allontana, prende tempo, ma il tempo non sempre c’è: le voci corrono, ma devono contare i fatti. Davanti alle autorità si faranno bastare quelli. Non resta che aspettare e vedere cosa si deciderà. L’ex calciatore è pronto a guardare avanti: afferma di “voler trovare un equilibrio con Ilary”. A giudicare da quel che si vede su Netflix, le strade di una riconciliazione sembrano sempre più distanti.