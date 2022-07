Totty e Ilary: “La maxi villa all’Eur resterà ai figli, noi faremo a turno”

Dopo la separazione di Totty e Ilary, tutti si sono fatti prendere da sconforto, tristezza e amarezza. Un secondo dopo però, l’attenzione si è spostata su un particolare decisamente più ‘interessante’: “Ma ora, come divideranno tutti i beni?“.

La villa all’Eur

L’obiettivo principale dei due è sicuramente quello di preservare i loro figli, senza scombussolarli più di quanto, inevitabilmente, lo sono in questo momento. Avvolti nell’onda mediatica di riflesso, la paura che possano risentire di qualsiasi disturbo tormenta i genitori. Pare che a questo proposito Totty e Ilary non vogliano cambiare, ulteriormente, le abitudini di Cristian, Chanel e Isabel e per questo loro rimarranno nella mega villa all’Eur, con 25 stanze, dove sono cresciuti. Saranno quindi i genitori a fare cambio, ad alternarsi dividendosi in base ai loro impegni alternativi. In programma, sembrerebbe poi esserci anche una casa a Milano dove Ilary può passare il tempo mentre conduce “L’Isola dei Famosi”.