Tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip, ecco chi entra stasera 24 gennaio 2022

Novità in vista al Grande Fratello Vip dove nella casa più seguita d’Italia è atteso l’ingresso di nuovi concorrenti. Sembrerebbe infatti che sia previsto l’arrivo non di uno ma di ben 3 nuovi Vip pronti a mettersi in gioco e a dare del filo da torcere agli altri concorrenti del reality. I tre personaggi metteranno un pò di brio nella casa dopo il triste addio ad uno dei concorrenti più amati di questa edizione, Manuel Bortuzzo. L’atleta questa sera, lunedì 24 gennaio, uscirà definitivamente dalla casa per motivi legati alla sua salute.

GF Vip, nuovi ingressi nella casa: ecco chi sono i nuovi concorrenti

Ma chi sono i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Il primo nome sarebbe quello di Edoardo Donnamaria, giovane blogger, speaker radiofonico di RTL e volto di Forum al fianco di Barbara Palombelli. Gli due nuovi concorrenti sarebbero due giovani e conosciuti modelli e influencer: si tratta di Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Entrambi contano migliaia d follower su Instagram e sono molto seguiti anche su altri social come TikTok. Come cambieranno le dinamiche del gioco all’interno della casa del GF Vip dopo l’ingresso dei tre?