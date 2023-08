Trofeo Berlusconi, quali sono le formazioni di Milan e Monza e dove vederlo

Stasera si svolgerà la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La coppa verrà data alla fine della partita calcistica tra Milan e Monza, ovvero i club di cui l’ex Premier fu presidente in vita. Da una parte c’è la storica compagine rossonera, con cui il famoso imprenditore divenne tra il presidente calcistico più titolato al mondo. Dall’altra la squadra monzese, ovvero l’ultimo club gestito in vita dal fondatore di Mediaset.

Verso il Trofeo Berlusconi: Milan-Monza

Il derby lombardo si svolgerà questa sera alle 20.45, con una partita che si rivelerà l’occasione ideale per vedere lo stato di entrambe le formazioni in vista dell’inizio del Campionato italiano. Entrambe le squadre giocheranno con l’intenzione di portare a casa la coppa, soprattutto per la dimensione affettiva che lega entrambi i club calcistici alla figura di Silvio Berlusconi.

Un’amichevole estiva per provare le formazioni

Amichevole su carta, ma in campo i giocatori daranno tutto per provare a vincere questa gara. Da una parte il Milan che torna dagli Stati Uniti, in una tournée che si è dimostrata senza vittorie e ha fatto emergere alcune fragilità della squadra di Pioli: la vittoria è sfumata con Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Nettamente diversa la situazione del Monza, che vive la prossima stagione con numerose incognite sul proprio futuro. Scomparso Berlusconi, ai giocatori serve comprendere se il sogno “Europa” è ancora negli obiettivi della squadra. Le amichevoli sembrano disegnare un progetto che guardi alla salvezza per la prossima stagione, con partite giocate solo contro piccoli club delle serie cadette o dilettantistiche.

Il primo Trofeo Silvio Berlusconi

Fino a due anni fa, si celebrava il famoso trofeo legato alla memoria di Luigi Berlusconi, ovvero il padre del Cavaliere. Con la dipartita dell’ex Presidente del Consiglio, la famiglia ha pensato già da quest’anno di dedicargli un trofeo calcistico che gli facesse da memorial.