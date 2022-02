Tv Talk, ospiti e anticipazioni puntata di sabato 26 febbraio 2022

Tv Talk, contrariamente a molti altri programmi che in questi giorni sono stati annullati o riprogrammati a causa del gravissimo conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina, andrà regolarmente in onda. Il programma condotto dal giornalista Massimo Bernardini, secondo quanto comunicato attraverso i profili ufficiali Rai, sarà trasmesso come da programmazione e oggi 26 febbraio andrà in onda in diretta con una puntata speciale che parlerà proprio della guerra e della crisi in atto nell’Est Europa.

TV Talk, puntata speciale in diretta sabato 26 febbraio

La puntata di oggi dello show-magazine in onda su Rai 3 alle 15:00 sarà quindi come annunciato in diretta. Per discutere della drammatica situazione che si sta vivendo a Kiev e in tutta l’Ucraina ci saranno ospiti giornalisti come Maria Cuffaro, Franco Di Mare, Antonio Di Bella, Riccardo Iacona e Gennaro Sangiuliano. L’intera puntata verterà sull’invasione delle truppe di Putin e, oltre ai commenti in studio e all’analisi dei giornalisti presenti, verranno forniti aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo in Ucraina.

Massimo Bernardini analizzerà le conseguenze dell’invasione e della guerra sull’Europa e sul resto del mondo, a partire dall’economia, senza tralasciare l’impatto mediatico che sta avendo.

Tv Talk 26 febbraio, ospiti della diretta

Nella puntata speciale in diretta di oggi 26 febbraio alle 15:00 di Tv Talk, su Rai3, oltre ai giornalisti ci saranno anche altri ospiti, che proveranno ad alleggerire un po’ l’atmosfera che altrimenti rischierebbe di essere troppo pesante. E allora ecco che abbiamo l’attrice comica Lella Costa e il conduttore e comico Saverio Raimondi, ma anche l’attore Massimo Popolizio. Ci sono poi l’opinionista Giorgio Simonelli e la scrittrice Michela Marzano.