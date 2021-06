Ulisse il Piacere della Scoperta, stasera 3 giugno in tv: cambiamento climatico, ospite speciale, orario, quante puntate sono, streaming e replica

Torna su Rai 1 Alberto Angela con “Ulisse: il piacere della scoperta”. L’appuntamento di questa sera, giovedì 3 giugno, è incentrato sulla Terra e sul cambiamento climatico.

Ulisse, il piacere della scoperta: stasera in tv il cambiamento climatico

Il nuovo e imperdibile appuntamento tanto atteso è dedicato al Pianeta Terra e al cambiamento climatico. Qual è lo stato di salute della Terra? Quali sono i danni che abbiamo creato all’ambiente? Quante risorse naturali consumiamo? Siamo in tempo per rimediare? Sono solo alcune delle domande a cui cercherà di rispondere Alberto Angela.

In effetti, il mondo è cambiato, dal Polo Nord all’Antartide, dalle distese oceaniche alle nevi delle grandi montagne, dalle foreste alle praterie, molte cose non sono più come un tempo. Alberto Angela partirà da un luogo dove la Terra è in continua mutazione: dal paesaggio dell’Etna, ancora in fase di eruzione. Il viaggio, poi, si concluderà a Rocchettine, un piccolo paese deserto del Lazio, per accorgersi di come la natura sia pronta a riconquistarsi i suoi spazi.