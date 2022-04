Ultima Fermata, anticipazioni puntata 6 aprile 2022: quali sono le coppie di stasera, concorrenti

Torna, per la gioia dei telespettatori, l’appuntamento imperdibile del mercoledì sera su Canale 5 con Ultima Fermata, il programma che vede al timone Simona Ventura. Una sorta di ‘reality’ che si avvicina a Temptation Island, il viaggio nei sentimenti dell’estate. Protagoniste, infatti, sono delle coppie che hanno un solo obiettivo: mettere alla prova il loro amore perché tutto ruota attorno ai sentimenti. Per i protagonisti di questa sera il treno ‘della vita’ si fermerà? O darà loro un’altra possibilità?

Ultima Fermata, le coppie di stasera: Luca e Stefania, Luigi e Francesca

Come sempre, la suspense è tanta perché il programma fornisce poche anticipazioni. Dopo la storia a lieto fine di Biagio e Luisiana e Stefania e Giorgio, che ora sono pronti a diventare genitori, questa sera chi metterà a dura prova il proprio amore? Stando ai primi spot pubblicitari, tra i protagonisti troveremo Luca e Stefania. Lui è un imprenditore pugliese, lei è una donna che non si fida più. Il motivo? L’uomo l’ha tradita tre anni fa con una sua dipendente e ora Stefania ‘vuole vedere il cellulare, è gelosa’. Al punto che, come ha raccontato Luca, lo fa girare con un ‘furgoncino’ e non con la sua porche per paura che possa ‘rimorchiare’.

E ancora, questa sera vedremo la storia di Luigi e Francesca. Lei vuole sapere la verità, ma su cosa non si sa. Mentre lui non sa come fare, come rispondere. Cosa accadrà tra i due?

Dove vedere le repliche e la diretta in streaming

Ma veniamo ora al ‘lato tecnico’. Ultima Fermata, lo show condotto da Simona Ventura, si può seguire in tv su Canale 5, ma anche in streaming on demand. Sul portale Mediaset Play, invece, sono disponibili tutte le puntate in replica.