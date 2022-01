Ultima Fermata, cos’è, cast, anticipazioni e quando inizia il nuovo programma di Maria De Filippi

Ultima Fermata. Si chiama così il nuovo programma di Canale 5, che prenderà il posto di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più amato e seguito di sempre, dove tantissime coppie, tra vip e non, si sono messe alla prova e hanno resistito alle tentazioni dei single. Ma per un programma che probabilmente finirà, dopo anni di successo, ce n’è sempre uno che inizia e Mediaset è pronta a lanciare un nuovo format, Ultima Fermata.

Ultima Fermata: cos’è e come funziona il nuovo programma di Maria De Filippi

Questo format, Ultima Fermata, porterà la firma della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Ma come funziona? Stando ai requisiti richiesti per partecipare, diffusi sul canale Instagram, a partecipare saranno delle coppie che dovranno prendere una decisione: interrompere la storia o continuare? Sarà davvero l’ultima fermata per loro?

Quando inizia Ultima Fermata?

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se sia giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre! Se la tua coppia è in crisi contattaci al numero 06.21118920 oppure iscriviti su Wittytv.it” – si legge nella didascalia del post condiviso sui social. Al momento, sulla data di inizio non c’è ancora nessuna certezza. I casting sono aperti e ora la produzione sarà al lavoro per cercare le coppie in crisi, quelle all’ultima fermata.