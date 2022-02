Ultima Fermata, Giulia De Lellis conduttrice del nuovo programma di Maria De Filippi? L’indiscrezione

Un nuovo traguardo in vista per Giulia De Lellis. L’influencer pometina, infatti, potrebbe presto giungere alla conduzione di un nuovo programma televisivo chiamato Ultima Fetmata. Si tratta di un format prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis conduttrice di Ultima Fermata

Inizialmente per il ruolo di conduttore di Ultima Fermata si era pensato a Stefano De Martino, altra “vecchia” conoscenza di Maria De Filippi. L’ex ballerino avrebbe dovuto essere la voce narrante del programma, ma sembrerebbe che poi la scelta sia ricaduta sulla De Lellis. A rivelarlo è il settimanale Nuovo Tv, ma le indiscrezioni non sono state ancora confermate. Giulia ha debuttato come conduttrice in Love Island, il reality trasmesso nel 2021 su Discovery. A causa dello scarso successo ottenuto dal format non è stata ancora confermata una seconda stagione del reality.

Ultima Fermata: il nuovo format in arrivo a marzo su Canale 5

La produzione Fascino di Maria De Filippi sta per lanciare il suo nuovo format intitolato Ultima Fermata. Il programma ideato e prodotto da Fascino andrà in onda su Canale 5 probabilmente a partire da marzo. Ultima Fermata dovrebbe andare a sostituire un altro seguitissimo reality di Mediaset, che dopo anni sembra essersi fermato: stiamo parlando di Temptation Island. Anche questo nuovo reality però sarà incentrato sulle relazioni di coppia. Ad Ultima Fermata i concorrenti saranno messi davanti ad una scelta: se continuare a provarci o smettere di credere nel loro amore.