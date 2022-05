Umberto D’Aponte: chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi uscito dal carcere

Lo scorso Febbraio, Guendalina Tavassi, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, aveva denunciato il marito, Umberto D’Aponte, per maltrattamenti e aggressioni. Al tempo aveva raccontato tutto ai suoi follower con un lungo sfogo su Instagram dicendo che le violenze avvenivano davanti ai loro figli, Chloe e Salvator. Ora l’annuncio della sorella di Umberto: “Adesso lui è a casa”.

Le dichiarazioni della sorella

Mery, la sorella di Umberto D’Aponte, ha condiviso su Instagram la notizia che riguarda il fratello, appena uscito dalla galera. “Finalmente lui è a casa e questo è quello che conta di più per noi. Ha bisogno di stare con i suoi affetti. Ho paura di dirlo a voce ma sono davvero felice”. Parole condivise anche in un video TikTok.

Cos’è successo tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte

I due si sono lasciati nel Marzo del 2021. Tramite una diretta Instagram Guendalina aveva raccontato di ciò che stava passando. I due continuavano a vivere insieme solo per il bene dei figli. Ma dopo un po’ di tempo la showgirl non ce l’ha fatta più. Le violenze sarebbero iniziate dopo qualche mese dalla fine della relazione. Era circa Settembre quando Guendalina si era mostrata con un occhio nero. Al tempo non aveva voluto rilevare l’identità dell’aggressore. Ma l’aveva già denunciato. Poi a Novembre ha pubblicato una serie di video audio in cui venivano riprese le violenze da lei subite.

“Io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io denuncio e sono una me**a? La gente in galera ci va per cosa ha fatto, per le denunce, nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce dopo tante cose. Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto avanti i bambini”.