Un giorno in pretura dal 6 maggio 2023: ecco a che ora, nuove puntate e processi famosi

Tra i programmi più apprezzati dagli italiani, sicuramente c’è “Un giorno in pretura” per le sue scene esilaranti. Arrivato alla sesta stagione, il programma che racconta i processi penali più famosi ripartirà dal 6 maggio 2023. Il programma come sempre tornerà su Rai 3, con la conduzione di Roberta Petrelluzzi. Anche per la sesta stagione, il programma presenterà agli italiani i processi che hanno fatto più discutere e appassionare i telespettatori.

La sesta stagione di “Un giorno in pretura”

La trasmissione condirà, dal 6 maggio, il sabato sera di Rai 3. Quest’anno, come motto per iniziare il programma, la Petreluzzi userà questa maniera per salutare il proprio pubblico: “Sabato sera, tutti a casa!”. Un modo per celebrare in primis il programma che conduce, risultato tra i più longevi del suo palinsesto e della storia televisiva. Un programma longevo per una conduttrice longeva, considerato come la stessa Roberta Petrelluzzi è ormai prossima a spegnere le 80 candeline. Il programma, come sempre, andrà in onda nella seconda serata, a partire dalle 00.20 circa.

Le nuove puntate dello storico programma di Rai 3

Come anticipato, la prima puntata avremo modo di visionarla il 6 maggio 2023. Oltretutto, lo show si potrà vedere anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay. Da quello che siamo venuti a sapere, per la nuova stagione si prevedono sette nuove puntate di “Un giorno in pretura 6”. Secondo la programmazione proposta da Rai Tre, la seconda, la terza e la quarta puntata andranno in onda rispettivamente il 13, 20 e 27 maggio 2023. Per la quinta, la sesta e la settima, invece, dovremo attendere le date finali del 3, 10 e 17 giugno 2023. Il programma quest’anno arriverebbe alla sua trentaseiesima edizione. Gli autori Rai lo proposero nel lontano 1988, sotto il nome “In pretura”. La nuova stagione, per la felicità dei fan, torna a distanza di qualche mese dal finale della scorsa, con l’obiettivo di fare il punto sui processi più discussi, come quello per esempio di Wanna Marchi.