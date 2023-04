Un passo dal cielo 7, arriva Massimiliano Ossini? Ecco quando, anticipazioni puntata

Il conduttore Massimiliano Ossini, vista la sua passione per la montagna, sarà ospite speciale della serie televisiva “Un passo dal cielo 7”. Un premio in fatto di visibilità, considerata la sua esperienza ricca di successi prima su Uno Mattina Estate, poi successivamente guidando brillantemente anche il programma di Linea Bianca. Ma insieme a lui, nella prima puntata della settima stagione, hanno trovato anche un altro noto personaggio famoso al grande pubblico: il ristoratore americano Joe Bastianich.

Massimiliano Ossini e Joe Bastianich a “Un passo dal cielo 7”

Nella serie televisiva, il ruolo di spicco però è andato a Bastianich. Infatti, il ristoratore interpretando se stesso, avrebbe fatto un’offerta irrinunciabile a Carolina, che nella storia è la compagna del Commissario Nappi. Su ruolo di Massimiliano Ossini, al momento, c’è massimo riserbo. Come fatto intendere dalla RAI, il suo personaggio comparirà nella sesta puntata della settima stagione della serie televisiva. Improbabile che da lì si ritagli un ruolo in pianta stabile, considerati anche gli impegni televisivi: più probabile che invece si crei la condizione di un simpatico cameo, come nell’episodio dove compare Joe Bastianich.

Nonostante la serie televisiva sia arrivata a cambiare ben tre protagonisti nell’arco di sette stagioni, ugualmente il pubblico si è affezionato al prodotto e la narrazione di “Un passo dal cielo”. In tal senso, nonostante l’addio di Terence Hill e Daniele Liotti, con l’ingresso di Enrico Ianniello ha mantenuto ascolti molto alti, andando in controtendenza ad analoghi lavori cinematografici che vedono un recast nell’arco del tempo. Merito di questo successo, ovviamente, arriva anche dalla protagonista femminile della fiction: infatti, gli spettatori sono molto attenti alle azioni di Manuela Nappi, la sorella di Vincenzo e interpretata nel prodotto RAI dall’attrice Giusy Buscemi. Manuela è centrale nella storia della settima stagione, poiché conviverà con il dolore per la morte di una sua informatrice, moglie dello scultore Gregorio Masiero.