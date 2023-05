Un passo dal cielo 7 chiude in anticipo: ecco quando va in onda l’ultima puntata su Rai 1

Rai varia la propria programmazione, forse per i deludenti risultati ottenuti da “Un passo dal cielo 7”. Fatto sta che la serie televisiva chiuderà con largo anticipo, proponendo addirittura tre puntate in una settimana. La RAI ha deciso definitivamente di tombare la fiction dopo sette stagioni? Il pensiero è plausibile, considerato come dall’inizio il programma abbia cambiato la bellezza di tre protagonisti, creando probabilmente un sempre più marcato distaccamento sul seguito della storia.

“Un passo dal cielo 7” chiude in anticipo

A subire le ripercussioni di “Un passo dal cielo 7”, sarà anche la serie televisiva con Claudio Bisio. Nonostante il debutto dell’attore di “Zelig” in RAI, la sua fiction vedrà un slittamento di qualche settimana. Per quello che concerne la serie televisiva con Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, le puntate mancanti verranno spalmate su una settimana, precisamente nella doppia serata domenica di 7 e lunedì 8 maggio con le ultime due puntate. A far rivoluzionare il palinsesto di Rai 1, oltre i bassi ascolti, anche gli eventi calcistici. La Rai infatti avrebbe trovato un quadra con Sky per trasmettere delle importanti partite.

L’Europa League arriva su Rai 1

Visto come le italiane saranno protagoniste delle semifinali di Europa League, la RAI avrebbe raggiunto l’accordo economico per trasmetterle in chiaro. Saranno quindi mandate in chiaro le partite che vedranno impegnate la Juventus contro il Siviglia e la Roma in Germania, alle prese con il Bayern Leverkusen. Un fitto calendario, che vedrà entrambe le squadre impegnate l’11 maggio nelle partite di andata e, una settimana dopo, il 18 maggio 2023 per il ritorno. Ovviamente, la speranza della RAI è di portare anche la finale su Rai 1. Magari in una finalissima all’italiana, proprio con Juventus e Roma a giocarsi la seconda Copppa d’Europa a Budapest. Una scena che elettrizzerà le tifoserie di entrambe le squadre, peraltro tra le più seguite nel Campionato italiano.