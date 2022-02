Una Pezza di Lundini 2022: quando inizia, ospiti e anticipazioni sul programma di Rai 2

Nessuno, forse, se lo aspettava. Ma è stato uno spot pubblicitario, tra un’esibizione e l’altra di Sanremo, a far riaccendere la speranza e a far ritornare il sorriso. Il motivo? Una pezza di Lundini, programma amatissimo dal pubblico ideato da Giovanni Benincasa e lo stesso Lundini, sta per tornare in seconda serata su Rai 2. E con il comico romano non può non esserci il talento di Emanuela Fanelli.

Quando inizia Una Pezza di Lundini 2022?

Una Pezza di Lundina si farà, ma non si sa ancora con certezza la data d’inizio. Lo spot pubblicitario parla di un ‘prossimamente’. Nessuna ufficialità, se non che il programma, amatissimo, andrà in onda con un’altra imperdibile edizione. Bisogna, quindi, solo aspettare per saperne di più!

Una Pezza di Lundini 2022: anticipazioni e ospiti

Se non si conosce la data d’inizio del programma, è difficile svelare i nomi degli ospiti. Ma nel corso delle prime due stagioni il programma, che è diventato popolare, ha accolto in studio tantissimi personaggi: da Matteo Berrettini ad Andrea Delogu, da Caterina Guzzanti a Giovanni Floris. E ancora, Sergio Caputo, Lillo e Greg, Maccio Capatonda, Nino Frassica.