Una Semplice Domanda, di cosa parla e quando esce la serie tv con Alessandro Cattelan: trama, cast e data di uscita (Video)

Una Semplice Domanda: sta per arrivare la nuova serie con Alessandro Cattelan, la data prevista è il 18 marzo 2022 e la piattaforma che la ospiterà sarà Netflix. Il format sarà davvero interessante, ovvero quello di una docuserie di 6 episodi. Si parla del primo docu-show totalmente italiano che sarà ospitato da Netflix. Del resto Alessandro Cattelan ha una certa esperienza per quando riguarda i format tipicamente americani. Ma scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere!

Una Semplice Domanda: Come si fa a essere felici?

“Come si fa a essere felici?” è questo il motore dell’intero programma. Il nome deriva proprio questa “semplice domanda”, posta con genuinità e il candore tipico dei bambini: a farla è Nina, la figlia di Alessandro Cattelan. Ciò ha provocato una serie di riflessioni nell’uomo: lui stesso afferma che era certo di avere un’idea della felicità, del resto ha ricevuto davvero molto dalla vita. Quindi per quale motivo è entrato in crisi? E così ha scelto di rispondere alla figlia con questa docuserie.

La docuserie per rispondere all’interrogativo

E proprio per l’essenza stessa della domanda, non è possibile restare all’interno di uno studio TV: da qui il viaggio dentro e fuori Italia, per cercare di raccogliere il massimo delle esperienze. Tuttavia la felicità è tale solo se viene condivisa: ecco quindi la presenza di tanti ospiti che vanno dall’arte allo sport e che aiuteranno Alessandro Cattelan a rispondere alla figlia.

Elenco episodi e ospiti

Ecco l’elenco degli episodi e gli ospiti che ci saranno:

Episodio 1: Come si fa ad essere felici? Con Roberto Baggio ;

; Episodio 2: Credere ci rende felici? Con Paolo Sorrentino ;

; Episodio 3: C’è felicità nel dolore? Con Gianluca Vialli ;

; Episodio 4: L’amore rende felici? Con Geppi Cucciari, Eva Cantarella, Danika&Steve ;

; Episodio 5: Cos’altro posso desiderare per essere felice? Francesco Mandelli ;

; Episodio 6: Si può imparare a essere felici? Con Elio, Mio Gawdat.

Alessandro Cattelan: carriera

La docuserie annuncia un grande ritorno per Alessandro Cattelan: per molto tempo è stato il conduttore di X Factor ma, proprio nella finale del 2020, aveva annunciato l’abbandono del suo ruolo (dopo oltre 10 anni). Nonostante le capacità di Ludovico Tersigni, è indiscusso che la mancanza di Cattelan si senta. Alessandro, però, non è rimasto con le mani in mano: è passato a Sky, Rai e anche in radio, precisamente su RadioDeejay. Approda, ora, anche su Netflix. Dove lo vedremo in futuro? Si vocifera all’Eurovision Song Contest 2022.

