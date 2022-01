Torna in tv Alessandro Cattelan con il documento show “Una Semplice Domanda”. Ma di che si tratta? L’amato conduttore, dopo un decennio passato su Sky, prima con X Factor, poi con il fortunatissimo e originale “E poi c’è Cattelan”, lo scorso anno era passato a Rai Uno, dove aveva condottolo show “Da Grande”.

Adesso un nuovo cambio di casacca: Cattelan passa alla tv in streaming con Netflix, come già preannunciato dall’emittente lo scorso 10 maggio. A breve potremo vedere il docu – show Una Semplice Domanda, sei episodi prodotti da Fremantle, in cui Alessandro Cattelan sarà autore e protagonista.

Quando esce ‘Una Semplice Domanda’ su Netflix

Ma quando esce “Una Semplice Domanda” sul Netflix? L’attesa è ormai agli sgoccioli, perché il documento show di Cattelan, che sarà disponibile in 190 Paesi, potrà essere visto su Netflix dal 18 marzo 2022. Ma di che parla la serie? Il nuovo format di Cattelan nasce da una riflessione dello stesso Alessandro a seguito di una domanda fatta da sua figlia Nina: “Come si fa a essere felici?”

Il tema del documento show sarà quindi la felicità: come si raggiunge? Per rispondere il conduttore ha viaggiato, sia in Italia che fuori, ascoltando la gente e condividendo le sue esperienze con le persone incontrate. “A cosa serve accumulare denaro, se le cose che fanno felici sono gratis?”, chiede Cattelan nel video di presentazione pubblicato sul suo profilo Instagram. E sempre lì, il conduttore di Tortona scrive: “Lo storytelling è una truffa. Una semplice domanda esce il 18 Marzo in oltre 190 paesi in giro per il mondo. In oltre 188 dei quali, la gente non sa nemmeno chi io sia ( a san marino invece ho fatto la storia )

Sei oneste puntate fatte insieme a tante belle persone che hanno messo grande impegno in quello che hanno fatto.. nei prossimi giorni vi racconterò qualcosa in più. Spero vi piacerà!”. Nel video poi aggiunge: Immaginate che qualcuno vi faccia stare subito bene: il sorriso di un bambino, la brezza che vi accarezza il volto in una giornata di sole, una sorsata d’acqua di sorgente quando siete assetati”. e da qui la fatidica domanda: “A cosa serve accumulare denaro, se le cose che fanno felici sono gratis?”