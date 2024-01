“Unica” su Netflix, quanto ha guadagnato Ilary Blasi: compenso da capogiro

Nuovi dettagli sul docufilm Unica di Netflix con Ilary Blasi: ecco il cachet della conduttrice italiana per il progetto televisivo.

Il docufilm “Unica” di Ilary Blasi su Netflix si è rivelato un grandissimo successo. Forse inaspettato come risultato, ma a favore ha tirato forte il fatto del divorzio con l’ex marito Francesco Totti, che di fatto ha attirato tantissimi italiani curiosi di scoprire le motivazioni dietro lo “scoppio” della coppia più amata dagli italiani. Un prodotto cinetelevisivo che, a conti fatti, ha mantenuto la promessa di trattare in maniera approfondita la vicenda.

Unica su Netflix: di cosa parla il docufilm con Ilary Blasi

Ilary Blasi si è voluta raccontare, soprattutto dopo un periodo dove si era allontanata dal mondo televisivo per il traumatico divorzio dall’ex marito. Dopo la fine dell’amore con Francesco Totti, in una storia raccontata tra verità e leggende sui giornali di gossip, la conduttrice italiana ha voluto raccontare la propria versione dei fatti, dopo mesi di silenzio sulla propria vita privata.

Unica su Netflix: la fine dell’amore con Totti secondo la Blasi

Vedendo protagonista del docufilm Ilary Blasi, ovviamente la fine del matrimonio con Francesco Totti viene raccontato secondo gli occhi e la versione della conduttrice italiana. Una storia a tratti commovente, dove la donna racconta i presunti tradimenti dell’ex capitano della Roma, i crolli emotivi dopo determinate scoperte infelici e l’inizio della crisi nella loro coppia.

Unica su Netflix: il cachet di Ilary Blasi

Oltre a far parlare la tematica della serie televisiva, che entra a gamba tesa nella vita privata, non è da meno anche il probabile cachet percepito dalla conduttrice italiana per mettere in onda il programma e raccontare ovviamente la sua storia. L’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5, per il prodotto cinetelevisivo di Netflix avrebbe percepito una cifra intorno al milione di euro, come riportano peraltro delle fonti vicine alla dirigenza della stessa piattaforma televisiva e l’entourage del noto volto televisivo italiano.

Unica su Netflix: l’offerta di una serie tv con Totti

Vedendo il successo di “Unica”, Netflix avrebbe proposto un progetto televisivo anche a Francesco Totti e probabilmente Noemi Bocci. All’ex capitano della Roma sarebbe stato chiesto di registrare diverse puntate di una nuova serie televisiva, con l’obiettivo di rispondere alle varie “verità” rivelate nelle puntate con protagonista Ilary Blasi.

Unica su Netflix: il compenso richiesto da Francesco Totti

A complicare la trattativa per un progetto televisivo con Francesco Totti, è il cachet richiesto dallo sportivo a Netflix. Il calciatore avrebbe chiesto almeno 3 milioni di euro per utilizzare la sua immagine pubblica nel programma, in una trattativa che almeno al momento sarebbe stata accantonata dalla stessa piattaforma televisiva. Nulla toglie che, sopratutto dopo le ultime novità nella Roma, Netflix decida di accettare quella cifra e giocarsi la carta di Totti per produrre un nuovo programma televisivo all’insegna di un successo.