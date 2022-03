Un’ora sola vi vorrei, Enrico Brignano torna in tv con due speciali: quando va in onda la “Booster Edition”

Dopo lo speciale della puntata di San Valentino, Enrico Brignano è pronto a tornare in tv con il suo programma ‘Un ora sola vi vorrei’, nella versione ‘Booster’. Ma di cosa si tratta? E quando verrà trasmesso in prima serata su Rai 2?

Quando va in onda Un’ora sola vi vorrei

L’appuntamento con il programma ‘Un ora sola vi vorrei’, che ha riscosso notevole successo nelle scorse settimane, è per mercoledì 2 marzo, in prima serata su Rai 2. Lo show di Enrico Brignano andrà in onda nella versione ‘Booster Edition’ e questo vuol dire che ci sarà un mix dei momenti migliori della stagione, poi il 9 marzo si concluderanno le puntate di questa edizione, con la speranza che ce ne siano altre.

Ci sarà un’altra edizione?

Anche nel ‘Booster Edition’ di mercoledì 2 e 9 marzo, Enrico Brignano avrà al suo fianco la moglie Floria Canto. Ma non solo. Ci saranno anche Alessandro Betti e Marta Zoboli. Ma la domanda dei telespettatori, che hanno bisogno come non mai di leggerezza e spensieratezza, è solo una: ci sarà un’altra edizione? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma visto il successo è probabile che il comico torni presto in televisione.

Enrico Brignano al teatro

E se da una parte il 2 e il 9 marzo andranno in onda le due puntate dello show su Rai 2, dall’altra Enrico Brignano dal 14 marzo sarà in teatro proprio con lo spettacolo ‘Un ora sola vi vorrei’. Sarà all’Auditorium della Conciliazione di Roma e, come fa sapere sui social, le prevendite sono già sul sito di TicketOne, ma sono rimasti davvero pochi biglietti.