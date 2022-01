Un’Ora Sola Vi Vorrei, perché Enrico Brignano è collegato da casa: cos’è successo, ospiti e anticipazioni 11 gennaio 2022

Andrà in onda questa sera su Rai 2, come ogni martedì, lo show di Enrico Brignano ‘Un’ora sola vi vorrei’. Questa sera, però, il comico e conduttore sarà presente, ma non fisicamente in studio. Sì, perché trasmetterà da casa e lavorerà anche lui ‘in smart working’. Il motivo? Sempre a causa del Covid.

Enrico Brignano in collegamento da casa a Un’Ora sola vi vorrei: ecco perché

Enrico Brignano questa sera, martedì 11 gennaio, si collegherà da casa e intratterrà così il suo pubblico, tra monologhi che fanno sorridere e riflettere. Non mancheranno, poi, i duetti con Alessandro Betti e Marta Zoboli. Per non parlare della chiusura dello show nel letto di casa con Flora Canto, sua futura moglie.

Enrico Brignano in isolamento

