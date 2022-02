Unwanted, la nuova serie tv italiana con Marco Bocci: quando esce, trama e cast

Marco Bocci ritorna in una nuova fiction dal sapore italiano: si tratta di Unwanted la cui trasmissione è prevista su Sky. La storia è tratta dal libro “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini” scritto da Fabrizio Gatti ed edito da Rizzoli. Il racconto è basato proprio sull’esperienza dell’autore che, al fine di poter riportare al meglio le esperienze presenti nel libro, ha viaggiato su un camion attraverso il Sahara, quindi si è fatto arrestare come immigrato clandestino.

Unwanted: Marco Bocci e il resto del cast italiano

Nello specifico, la trama di Unwanted si svolgerà intorno a una nave da crociera Orizzonte, a bordo della quale troviamo 5.000 persone (passeggeri ed equipaggio). La svolta arriva quando la nave trova in mare 28 migranti in difficoltà, unici sopravvissuti del viaggio diretto verso l’Italia. Questi vengono salvati, ma scoprono proprio che la destinazione della nave Orizzonte è il Nord Africa. La serie si propone come prodotto internazionale e, come volti norstrani, avrà: Marco Bocci, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Marco Palvetti, Denise Capezza, Massimo De Lorenzo. Al via proprio in questi giorni il primo ciak, dunque la serie dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva.

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 24 febbraio 2022: Speciale Tg1, GF VIP, Harry Potter, Masterchef Italia, dati Auditel e share