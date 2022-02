Uomini e Donne 14 febbraio 2022, anticipazioni di oggi: lite tra Biagio e Armando, nuova esterna per Luca

Inizia una nuova settimana e oggi il lunedì ha un ‘sapore’ diverso perché è San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. E quale modo migliore se non ‘festeggiare’ l’amore guardando un programma che fa incontrare delle persone e fa nascere delle coppie? Stiamo parlando di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, che oggi andrà in onda con una nuova e imperdibile puntata: cosa succederà in studio? I riflettori saranno puntati ancora sui giovani o verrà dato spazio alle storie dei cavalieri e delle dame del trono Over?

Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio 2022: lite tra Biagio e Armando

Dopo aver visto l’esterna di Denise e Matteo, il lungo bacio tra i due e la conversazione della ragazza con Armando, che ha mandato su tutte le furie il giovane tronista, oggi protagonista sarà proprio il cavaliere napoletano. Che avrà una discussione, a quanto pare accesa, con Biagio, un altro dei concorrenti molto discusso e chiacchierato. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto a Maria di ballare una canzone di un cantante emergente napoletano con la sua nuova dama, ma la richiesta sembra strana ad Armando, che è convinto che sotto ci sia qualcosa. Forse Biagio è stato pagato? Si tratta di una ‘trovata’ pubblicitaria per sponsorizzare qualcuno?

Uomini e Donne 14 febbraio 2022: l’esterna di Luca

Spazio ad Armando e Biagio sì, ma anche a Luca, che dopo la delusione e la decisione di interrompere la conoscenza con Eleonora, sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici. Luca, infatti, pare stia conoscendo un’altra ragazza, oltre Lilli e Soraia: riuscirà a trovare l’incastro perfetto?