Uomini e Donne 14 marzo 2022, anticipazioni di oggi: Gemma Galgani colpita da Franco Fioravanti

Dopo l’ultima puntata di venerdì che si è conclusa con al centro dello studio il giovane tronista Luca, protagonista di un lungo bacio passionale con Lilli, oggi torna il classico appuntamento di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma i riflettori saranno puntati sul trono Over? Si tornerà a parlare di Gemma Galgani?

Ultime novità su Gemma Galgani e Franco, cosa vedremo oggi

Stando alle anticipazioni, la protagonista della puntata di oggi dovrebbe essere Gemma Galgani, la dama torinese che da quando ha iniziato il programma ha solo incassato delusioni. Prima l’interruzione del rapporto con Leonardo Bozzetti dopo la segnalazione, poi la storia (breve) conclusa con Stefano. E lei, che è sempre alla ricerca dell’amore ora sta facendo fatica a trovarlo. Tra non poche polemiche e siparietti divertenti in studio con l’opinionista Tina, da sempre pungente e sua ‘nemica’. E se Gemma in prima battuta ha cercato di corteggiare Massimiliano, che poi ha preferito frequentare e uscire dalla trasmissione mano nella mano con Nadia, ora tutte le sue attenzioni sarebbero rivolte su Franco, uno dei cavalieri più discussi di questa edizione. Nella puntata di venerdì, infatti, Gemma ha fatto un bel massaggio rilassante all’uomo, un professore che discute spesso con Tina: è un chiaro segnale di interesse? Si paleserà o resterà un’amicizia?

La lite tra Armando e Alessandro per Ida

Ma non solo Gemma. Oggi si tornerà, quasi sicuramente, anche su Ida Platano, che da settimane sta conoscendo Alessandro. La complicità non manca, l’attrazione fisica c’è, ma i due discutono spesso per via della lontananza (e forse degli stili diversi di vita): lei a Brescia con un figlio e delle responsabilità, lui a Salerno con gli amici. E nella puntata di oggi si intrometterà Armando, un amico di Ida che prenderà le sue difese, al punto che il cavaliere napoletano e Alessandro discuteranno moltissimo.

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che tutte le puntate di Uomini e Donne sono disponibili su Witty Tv, mentre in chiaro l’appuntamento è su LA5 a partire dalle 19.55 circa.