Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: chi è e che lavoro fa

Alessandro Vicinanza, il noto cavaliere del parterre del trono over dell’amata trasmissione di canale cinque Uomini e Donne è un imprenditore. Alessandro nasce il 23 agosto 1983 a Salerno e una volta terminati gli studi delle scuole superiori, si laurea alla facoltà di economia e commercio. Appena laureato, inizia a lavorare come commercialista, ma poi decide di dedicarsi all’attività di famiglia, lavorando come titolare della “Avagliano Home Flowers”, un’azienda che si occupa di addobbi floreali. In questo momento, Alessandro è molto attivo su instagram, l’unico social che utilizza.

La prima comparsa in TV

Alessandro fa la sua prima comparsa nel programma di Uomini e Donne nel 2021, diventando poi uno dei protagonisti più chiacchierati della stagione a causa del triangolo amoroso che si era formato tra le due dame del parterre del trono over: Ida Platano e Roberta Di Padua. Alla fine, Alessandro decide di uscire dal programma insieme a Ida, sembravano essere più innamorati che mai, ma la loro storia si interrompe qualche mese dopo.

Il ritorno in trasmissione

Terminata la storia con Ida, il cavaliere decide di tornare nella trasmissione poco più di un mese fa per avere la possibilità di rimettersi in gioco. Una volta rientrato nel programma, vuole riprendere la conoscenza che aveva interrotto con Roberta. I due si frequentano per qualche giorno, ma poi Alessandro dichiara di voler conoscere altre donne, a questo punto Roberta non ci sta più, interrompe la frequentazione e abbandona definitivamente il programma in lacrime.

La malattia di Alessandro

Durante un’intervista rilasciata al programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Alessandro dichiara di soffrire di una malattia autoimmune che impedisce al sangue di coagulare correttamente, ed è per questo che aveva trascorso otto mesi in ospedale. Ora si tiene sotto controllo con delle analisi che fa con una certa frequenza. Il cavaliere salernitano scopre di avere questa malattia all’età di 16 anni, quando era ancora un adolescente, ma poi si è ripresentata sette anni fa, durante un periodo molto stressante della sua vita. ‘La mia malattia mi ha fatto capire che dovevo vivermi tutto il più possibile, lavorando di meno e prendendomi i miei spazi’, è con questa parole che conclude la sua intervista.