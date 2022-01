Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio 2022: oggi Trono Over o Classico? Ultime news sui concorrenti

Dopo la pausa natalizia i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché oggi, lunedì 10 gennaio, la settimana inizia bene su Canale 5. Il motivo? Riprende Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà in studio per la prima puntata del nuovo anno? I riflettori su chi e su quale storia saranno puntati?

Uomini e Donne 10 gennaio 2022: ultime news su Armando e Ida Platano

Dopo le delusioni Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del trono Over, e Ida Platano, sembrano pronti a rimettersi (di nuovo) in gioco. Armando, dopo le frecciatine di Marika e le sue accuse, presto conoscerà nuove dame: sarà la volta buona? Lo stesso succederà a Ida, che pensava di uscire dallo studio con Diego Tavani e che è invece non ha avuto il lieto fine che sperava. Tra i cavalieri ci sarà l’uomo giusto per lei?

Uomini e Donne puntata 10 gennaio 2022: novità su Gemma Galgani

Il nuovo anno certo non può iniziare senza Gemma Galgani, ormai una presenza fissa da anni del programma. La dama torinese sta continuando a frequentare il cavaliere Leonardo e pare essere sempre più convinta ad abbandonare con lui Uomini e Donne. Sarà davvero così? Chissà…