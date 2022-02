Uomini e Donne, anticipazioni 11 febbraio 2022: oggi in studio nuovi ospiti per Gemma Galgani, ecco chi sono

Sta per finire la settimana e questo vuol dire che oggi pomeriggio su Canale 5 verrà trasmessa l’ultima puntata di Uomini e Donne, il dating show che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Dopo aver visto l’esterna del tronista Luca con Soraia, tra non poco imbarazzo, e dopo aver “riaccolto” in studio Samuele e Roberta, coppia che si è formata proprio nel programma, oggi cosa succederà? I riflettori su chi saranno puntati?

Uomini e Donne anticipazioni 11 febbraio 2022: ultime news su Gemma

Gemma Galgani, una delle dame più discusse del parterre femminile, non sta certo attraversando un bel periodo. Lei vorrebbe tanto innamorarsi, ma sta incassando una delusione dopo l’altra: prima con Leonardo, poi con Stefano e infine con Massimiliano, che ha deciso di concentrarsi e conoscere meglio solo Nadia. Ma Gemma è tenace, non si arrende, continua a vivere di emozioni e a quanto pare sta conoscendo un nuovo cavaliere: sarà la volta buona? E l’opinionista Tina Cipollari, sua ‘acerrima nemica’, come reagirà a questa nuova frequentazione?

Uomini e Donne 11 febbraio 2022: Armando Incarnato e Biagio

Ma non finisce qui. Oggi l’attenzione potrebbe essere anche su Ida Platano, che sta continuando a conoscere il salernitano Alessandro, ma sempre stando alle anticipazioni riportate da Il vicolo delle news, la puntata potrebbe concludersi con un bel colpo di scena. Con cosa? Con la lite accesa tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, due cavalieri molto chiacchierati del parterre femminile. Cosa sarà successo tra i due?