Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio 2022: nuovi tronisti da C’è Posta Per Te? Le ultime notizie

Dopo il ‘no’ che Roberta ha dovuto dire, in lacrime, al suo corteggiatore Luca, oggi finalmente a Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5, assisteremo alla scelta della tronista, che è ricaduta su Samuele, il bel toscano. Baci, canzoni romantiche e petali per loro, il coronamento di un sogno.

Uomini e Donne 12 gennaio 2022: Luca è il nuovo tronista

E se Roberta ora è felice al fianco di Samuele, anche per Luca, lo chef pugile romano che è stato ‘rifiutato’ le sorprese non sono certo finite. Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio su un foglio e oggi scopriremo che lo ha invitato a essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui ha accettato e presto scenderanno per lui delle corteggiatrici: sarà la volta buona?

Nuovi tronisti da C’è Posta per Te a Uomini e Donne: le news

Potrebbero arrivare nuovi tronisti direttamente da C’è Posta per Te? Sembra strano, eppure molte telespettatrici chiedono di vedere sul trono Salvatore Lo Verso, il giovane ragazzo che sabato scorso è stato protagonista di una sorpresa a C’è Posta per Te. Salvatore, emiliano di origini, ha perso il padre e la madre ha voluto fargli incontrare Stefano De Martino, ma la sua bellezza non è certo passata inosservata. Al punto che il suo profilo Instagram ha ottenuto minuto dopo minuto decine e decine di followers. Maria De Filippi sorprenderà tutti e lo farà sedere sul trono di Uomini e Donne al fianco di Matteo e Luca? Chissà.

L’altra ipotesi è quella di rivedere anche Alessia Quarto, la ragazza napoletana di Boscoreale che sempre a C’è Posta per Te ha fatto divertire tutti. Alessia è sposata, ma recentemente ha scoperto di essere stata tradita: il marito ha avuto una ‘relazione’ con sua cugina (di lui, quindi una parente). Alessia, proprio come Salvatore, è diventata presto popolare sui social: sarà una nuova tronista? Non ci resta che aspettare e capire cosa deciderà di fare la redazione. Se restano solo ipotesi o se tutto verrà confermato.