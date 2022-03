Uomini e Donne, anticipazioni 18 marzo 2022: Luca tra Lilli e Soraya, nuovo corteggiatore per Gemma

Anticipazioni Uomini e Donne: ci siamo, siamo pronti per una nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, l’ultima prima della pausa nel fine settimana. Appuntamento come sempre oggi alle 14.45 con Maria, Tina, Gianni e tutte le dame e i cavalieri di ogni età. Il pubblico amante del programma, dopo la puntata di oggi, dovrà attendere ben due giorni prima di poter scoprire i nuovi sviluppi. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Scopriamo insieme qualche indiscrezione sull’appuntamento di oggi, venerdì 18 marzo 2022!

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca Salatino

Pare proprio che sotto i riflettori oggi tornerà, finalmente, Luca Salatino: sono diverse puntate che di lui non si parla. Del resto Ida Platano e Matteo Ranieri hanno un po’ monopolizzato la situazione con i loro ultimi accadimenti. Ma oggi, finalmente, torna il tronista romano più simpatico e dolce di sempre. Il ragazzo sta approfondendo la frequentazione con Lilli e Soraya, ragazze si potrebbe dire agli antipodi. Sarà proprio Lilli a stupire il pubblico con un lungo sfogo. Infatti la ragazza non apprezza l’esterna che Luca ha fatto con Soraya: ci sarà una frase detta dal tronista, poi, che la farà soffrire particolarmente. Quella che forse era una frase detta con buone intenzioni avrà l’effetto contrario: Luca fa capire che ha un occhio di riguardo per lei a causa del suo passato difficile. Come finirà tra i due?

Gli ultimi fatti di Gemma Galgani

L’attenzione poi si sposterà anche su Gemma Galgani, ormai uno dei volti più famosi del dating show. Anche la bionda dama del trono over negli ultimi tempi ha attirato diverse volte l’attenzione. Ovviamente non sono mancati i battibecchi con Tina. Cosa accadrà questa volta? Ci saranno nuove liti? Non resta che attendere le prossime ore e gustarsi il programma!

