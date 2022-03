Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo 2022: nuova lite in studio, ultime news e spoiler

Quella di ieri di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre, è stata una puntata ricca di colpi di scena. Prima al centro dello studio Gemma, che in vari video ha fatto vedere come sarebbe ‘in coppia’, poi Pinuccia e Alessandro e la loro amicizia ‘particolare’. La donna è innamorata, Alessandro invece vorrebbe conoscere Vincenza, la dama che dalla Calabria ha deciso di partecipare alla trasmissione. Cosa succederà tra i due? La loro storia è un capitolo chiuso? E, soprattutto, oggi, mercoledì 2 marzo, chi dei protagonisti andrà sotto i riflettori?

U&D Pinuccia gelosa di Alessandro

Stando alle anticipazioni nel corso della puntata di oggi si tornerà a parlare di Pinuccia e Alessandro. O meglio, al centro dell’attenzione proprio la donna che si è mostrata particolarmente gelosa e critica nei confronti del 91enne, al punto che ha incassato diverse critiche, anche quelle dell’opinionista Tina Cipollari che l’avrebbe invitata a lasciare lo studio.

Ida e Alessandro, le ultime news

Ma non solo. Dopo il siparietto di Alessandro e Pinuccia, oggi si tornerà a parlare di Ida e Alessandro e del loro rapporto altalenante. Per la donna arriverà un nuovo corteggiatore, ma lei è decisa a dare l’esclusiva al bel napoletano, che non ha mai nascosto la sua gelosia e che ora ha tanti dubbi. In studio ci sarà una lite, poi Ida, esasperata, deciderà di chiudere la conoscenza.

Le novità del trono di Matteo e di Luca, le esterne

E se da una parte la puntata sarà dedicata al trono Over, dall’altra ci sarà anche spazio per le storie dei tronisti. Matteo sta conoscendo, oltre Federica, una nuova ragazza, mentre il capitolo Denise sembra essere davvero chiuso. Luca, invece, ha preferito uscire in esterna con Soraia per capire se tra i due c’è solo attrazione fisica o se può nascere davvero qualcosa.