Uomini e Donne, anticipazioni 21 gennaio 2022: il tronista Luca Salatino e le nuove corteggiatrici

Dopo aver visto Armando al centro dello studio e Ida del Trono Over, che ha deciso di interrompere la conoscenza con il corteggiatore che era arrivato per lei, e dopo aver dato spazio all’esterna tra Matteo e Denise, con non poche polemiche e battibecchi in studio con Federica, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? Quella di oggi è l’ultima puntata della settimana del dating show più amato e seguito di sempre, poi si ritornerà in onda lunedì con nuove storie, nuove esterne e nuovi incontri.

Uomini e Donne anticipazioni 21 gennaio 2022: prime esterne di Luca Salatino

Oggi, molto probabilmente, i riflettori saranno puntati su Luca Salatino, lo chef e pugile romano ora sul trono dopo la delusione avuta con Roberta, che alla fine del percorso ha scelto di uscire mano nella mano con Samuele. Nella puntata verrà lasciato spazio a Luca e alle sue prime esterne: quale corteggiatrice lo avrà colpito? Troverà finalmente l’amore e l’incastro giusto per lui?

Uomini e Donne 21 gennaio 2022: ultime news su Biagio

Non è escluso che oggi si torni a parlare di Biagio, il cavaliere napoletano più discusso e chiacchierato del parterre maschile. Dopo aver chiesto l’esclusiva a Elena e dopo il rifiuto della donna, Biagio è di nuovo nel programma alla ricerca dell’amore. Eppure, sono in tanti a sostenere che l’uomo abbia qualcuno fuori e che non sia a tutti gli effetti single. Sarà davvero così? Ci saranno altri colpi di scena?