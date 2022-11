Uomini e Donne, anticipazioni 25 novembre 2022: Riccardo e Gloria, le esterne dei tronisti, trono over o classico oggi?

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, sempre più diviso tra Desdemona ed Eleonora, oggi cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi? Si lascerà ancora spazio a dame e cavalieri del trono over e i riflettori saranno puntati sui giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore. Indipendentemente dall’età.

Riccardo, Gloria e Roberta oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Riccardo Guarnieri, Gloria e Roberta. L’uomo, dopo la decisione dell’ex fiamma Ida di abbandonare il programma con Alessandro, è intenzionato a rimettersi in gioco e sta conoscendo ancora meglio Gloria. Con lei la passione non manca, eppure ci sarà un colpo di scena: Riccardo vorrebbe tornare a frequentare Roberta, sua ex fidanzata. Come reagirà la donna? E cosa avranno da dire i due opinionisti in studio?

Le esterne di Lavinia e Federico

Spazio, poi, ai due tronisti, Lavinia e Federico Nicotera. La prima è uscita con Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti che ha richiesto lei in studio. Mentre Federico è sempre più diviso: da una parte la tenebrosa Carola, dall’altra Alice. Tra le due si nasconde la scelta? Protagonista della puntata anche Biagio Di Maro, che è rientrato in studio da poco e che sta conoscendo meglio una dama. Sarà la volta buona? Come sempre, quindi, vedremo un mix tra giovani e trono over.